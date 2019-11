Sõõrumaa plaan, investor Toomase oodatud otsus ja näljased eestlased

Rotermanni kvartalit arendanud Urmas Sõõrumaa sõnul peaks endise Patarei vangla arendus olema kuue aasta pärast valmis. Foto: Andras Kralla

Reedene hommikuprogramm rääkis Urmas Sõõrumaa suurtest plaanidest Patarei vanglaga, Soomes ja Leedus toimuvast ning logistikatöötajate streigist.

11. novembrist on Soomes kestnud postitöötajate streik, mis halvab mitut äri ning n-ö sümpaatiastreik on plaanis ka lennunduse ja merenduse töötajatel. Miks nii läks ja kuidas võib see mõjutada Eestis pakkide kohaletoomist, selgitas Omniva pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister.

Patarei vangla suleti 2002. aastal, uut omanikku hakkas riik esmakordselt otsima 2008. aastal, kuid oksjon tulemusi siis ei toonud. Nüüd leidis enampakkumine lõpuks võitja, kelleks osutuks Urmas Sõõrumaa firma Nikolai Esimene OÜ. Milline on hoone tulevik, sellest rääkis Urmas Sõõrumaa. Tema sõnul ei arenda ta kinnisvara raha pärast ja plaanib sinna luua terviliku keskkonna elamiseks, töötamiseks ja meelelahutuseks.

Miks investor Toomas Coop Panga aktsiat ei märkinud ja mida kuulis ta teistelt investoritelt, sellest rääkis Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Neljapäeval algas Helsingis idufirmade aasta üks tähtsamaid konverentse Slush. Värskeid muljeid kohapealt jagas ka Peter Vesterbackaga vestelnud ajakirjanik Kristel Härma. Eestlased on endiselt näljased ja see on hea, selgus konverentsilt.

Hommikuprogrammi vedasid Priit Pokk ja Rivo Sarapik.