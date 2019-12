Miks valiti Eesti aasta autoks just Mazda 3?

Saates võetakse pulkadeks lahti Eesti aasta auto valimistulemused ning analüüsitakse, mille poolest on tiitli võitnud Mazda 3 teistest erilisem? Foto: Mazda

Aasta viimases saates võetakse luubi alla aasta auto valimised meil ja naaberriikides ning vaadatakse tagasi lõppeva aasta olulisematele tehingutele meie autoturul.

Silberauto müük Soome Vehole on kindlasti kõige enam kõneainet pakkunud, kuid on olnud ka selliseid diile, millest eriti palju ei räägita, kuid mis saate osaliste jaoks on mõneti ehk olulisemadki.

Stuudios on Inchcape Motorsi Soome ja Baltimaade müügijuht Siim Harkmaa ning saatejuhid Tõnu Tramm ja Hindrek Männik.

