Tallinna müüakse kvartalite kaupa

„Kinnisvaratunni“ meeskond pani seekordsele saatele alapealkirjaks „Kõik müügiks!“ Uus Maa Ärikinnisvara tegevjuht Kristjan Ploompuu ja kutseline maakler Danel Talpsepp kinnitasid saates, et praegu on palju põnevat kinnisvara kas avalikus või siis vaikses müügis.

Danel Talpsepp ja Kristjan Ploompuu

„Üks meie klient, kinnisvarafond, vastas hiljuti tagasisidena ühele mu pakkumisele, et praegu on müüki nii palju, et ei jõua kõiki objekte analüüsida. Tundub, nagu kogu Tallinn on müügis. Teisalt on ka ostuhuvi suur, turul on palju raha, mis otsib kohta,“ rääkis Kristjan Ploompuu.

Paljud ärikinnisvaraobjektid ei jõua avalikku müüki, päris sagedasti toimub klientide leidmine otsepakkumiste teel. „Sel on mitmeid põhjuseid. Objekti kuhugi portaali pannes jääb märk maha ja objekti andmed on ka hiljem leitavad. Seda investorid ei taha, vahet pole, kas hoone on 100% täis või mitte,“ põhjendas Kristjan Ploompuu.

Omanikud pole enda vara müügi presenteerimisest huvitatud ka seetõttu, et üürnikud võivad olukorda ära kasutama hakata. „Kui on üks suur monoüürnik, siis seal saab omanik üldjuhul kokkuleppele, aga kui on tegu juba 10-15 üürnikuga, võivad viimased hakata müügist kuuldes mujale pinda otsima. Omanik kaotab oma üürilised ja kui müük ei lähe ka hästi, on kahju tehtud. Lisaks on otsepakkumiste korral võimalik omanikul saada parem müügihind,“ täiendas Talpsepp.

Tihti suhtlevad investorid üldse omavahel otse ilma vahendajateta, aga ka vahendajateni jõuab põnevaid objekte, Kristjan Ploompuu sõnul isegi selliseid, mille hind 100 miljonit eurot või isegi rohkem kui 200 miljonit.

Praegu on valik väga suur, kinnitas omalt poolt Danel Talpsepp. “Müüakse lausa terveid kvartaleid, arendatakse etapid välja ning müüakse investorile maha. Seal ulatuvad tehinguhinnad 10-20 miljonini. See pole praegu sugugi haruldane, Tallinn on müügis!“

