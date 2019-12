"Karuturg tuleb suure pauguga"

Just nii vastas LHV vanemmaakler Nelli Janson Äripäeva raadios küsimusele, kui pikalt saavad jätkuda sellel aastal nähtud ralli ja suuremate börsiindeksite 25protsendiline tõus.

Mari Kuhi (vasakul) ja Nelli Janson aitasid avada ahjusoojalt eesti keeles ilmavalgust näinud Burton G. Malkieli raamatu "Juhuslik ekslemine Wall Streetil" põhimõtteid ning panna need praeguste turgude konteksti. Foto: Äripäev

"Vabalt võib juhtuda, et turg kukub 20 protsenti," sõnas Janson Äripäeva raadiosaates "Investor Toomase tund". Tema sõnul kulgeb pulliturg üldjuhul mõnusas aeglases ja regulaarses rütmis, kuid allatulek on alati järsk. "Karuturg tuleb suure paugu ja ehmatusega," on Janson veendunud.

Selleks, et kriis üle elada, tuleb oma investeeringuid ajas hajutada. "Kui pikemaajaliselt koguda, siis on võtmekoht ostude ajas hajutamine ning alati samal kursil jätkamine," sõnas Tuleva juhatuse liige Mari Kuhi. Tema sõnul on mõistlik jätkata samades summades investeerimist ka siis, kui turud on põhjas.

Kuhi tõi välja, et see, kui palju võetakse investeeringutel aktsiariski, sõltub inimese vanusest. "Kui oled noorem inimene või äsja ülikooli lõpetanud tudeng, võid täielikult aktsiariski võtta, enne pensioniiga võib vaadata rohkem võlakirjade poole," rääkis ta.

Ära kuula eksperte

Janson lisas, et investeerimisotsuste tegemisel ei tasu eksperte alati kuulata. "Ka Burton Malkiel oma värskes raamatus "Juhuslik ekslemine Wall Streetil" ütleb, et Wall Streeti professionaalid uhkete ülikoolikraadidega on ainult inimesed ja neil pole kristallkuuli," viitas ta ajatule investeerimisklassikale.

Lisaks mõjutab ekspertide ja fondijuhtide otsuseid sageli klientide surve. "Fondid on olnud pikka aega kriisiootel ja hoidnud vaba raha, samas kui kliendid helistavad, et turg teeb uusi rekordeid ja miks nende raha tootlust ei teeni," selgitas Janson. "Tõenäoliselt alluvad fondijuhid klientide survele."

"Juhuslik ekslemine Wall Streetil" Autor: Burton G. Malkiel Lehekülgi: 408 Raamatut saab soetada siit. Ilmumisaeg: 17.12.2019 Kirjastus: AS Äripäev Raamatu väljaandmist on toetanud LHV.

Veel tuli saates juttu sellest, et oma väärtuse mitmekordistavad aktsiad on need, millest praegu veel väga palju ei räägita. Äripäev uuris, kas Janson vanemmaaklerina näeb mõnda väärtpaberit, mida praegu palju kaubeldakse, kuid mis pole avalikkuse huviorbiiti suurelt jõudnud.

Lisaks rääkisime turu ajastamisest ning igihaljastest investeerimistõdedest, mis aitavad kriisis toime tulla ning riske minimeerida.

Sellest kõigest saab täpsemalt kuulata siit: