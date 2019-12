Kõiksugused kaardid liiguvad üha enam mobiili

Mobiiliga maksmisel kasutatakse enamasti sama tehnoloogiat, mida viipekaartide puhul, ehk NFCd (near field communication). Foto: Shutterstock

Saates "Viimane mudel" räägime nii mobiilsetest maksetest kui ka rahataskutest ning ühiskaartidest.

Milline turg ning konkurents hetkel on? Millist tehnoloogiat kasutatakse? Kas mobiilmaksed suruvad rohkem välja kaardimajandust või sularaha? Mis takistused on sellel, et kasutada mugavalt ühtset vahendit igal pool? Nendele küsimustele otsime vastust.

Külas on ühistranspordi piletisüsteeme arendava ettevõtte Ridango müügidirektor Argo Verk ja Telia ärikliendi üksuse juht Tarmo Kärsna. Saadet juhib Priit Pokk.

