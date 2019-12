Börsijuht Enefit Greeni IPOst: no oleks juba ammu vaja!

Tallinna börsi juht Kaarel Ots ootab Enefit Greeni pikisilmi börsile. Foto: Liis Treimann

Enefit Greeni börsidebüüti on võimatu üle tähtsustada, see on niivõrd massiivne ja võiks olla huvitav just rahvusvahelise fondiraha jaoks, rääkimata meie jaeinvestoritest, ütles Tallinna börsi juht Kaarel Ots Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Kui selline suur asi õnnestuks aasta esimeses pooles, annaks see ülejäänud aastale hea impulsi," märkis Ots.

Tänavu kaasasid Tallinna börsil raha kümned ettevõtted, millest säravaim sündmus oli kindlasti Coop Panga börsidebüüt. Kes on järgmine uus tulija ja kas ta võib heituda Coopi mõningasest ebaedust? Mis ootab investoreid ees 2020. aastal ja kuhu oma raha paigutada? Neid küsimusi esitasime hommikuprogrammis Kaarel Otsale.

Kuula intervjuud Kaarel Otsaga siit:

Hommikuprogrammis tehti ülevaade ka Eesti moetööstuse käekäigust ja tulevikuperspektiividest. "Annaksin Eesti moetööstusele praegu hindeks 3+, kuid meie potentsiaal on väga suur," rääkis Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna juhataja Piret Puppart.

Kuidas meie noored moedisainerid maailma vallutavad ja mis hakkab moetööstuses juhtuma lähiaastatel, sellest kuulete vestlusest lähemalt. Intervjueeris Birjo Must.

Kuula intervjuud Piret Puppartiga siit:

Kuidas on muutunud eestlaste jõulueelsed ostuharjumused? Mida ostetakse kingitusteks ja miks eelistatakse jätkuvalt kaubanduskeskusi e-poodidele, sellest kuuleme lähemalt Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolgilt. Intervjueeris Priit Pokk.

Kuula intervjuud Enel Kolgiga siit: