Elundidoonor kingib elu

2019. aastal möödus Eesti esimesest neerusiirdamisest 50 aastat, maksasiirdamisest 20 ning kopsusiirdamisest 10 aastat. Miks ja kuidas organeid siirdatakse ja kes on elundidoonorid?

Vasakult: Peeter Pinka, Jaanika Alak ja dr Merike Luman selgitavad elundidoonorluse tagamaid.

Saates "Eetris on tervisekassa: elundidoonor kingib elu" selgitavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla nefroloog dr Merike Luman ning aastaid doonorneerudega elanud Jaanika Alak ja Peeter Pinka, milliseid elundeid Eestis siirdatakse, milline on igapäevaelu siirikuga ja miks ning kuidas elundidoonoriks hakata. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuula saadet siit: