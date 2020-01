Kas plastik on saatanast?

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Virginijus Sinkevicius ütles nädala alguses intervjuus Die Weltile, et Euroopa Komisjon hindab, kas ja kuidas laiendada ühekordsete plastnõude kasutamise keeldu. Foto: AFP/Scanpix

Maailm upub plastikusse. Kas plastikpakend on saatanast ja millised on alternatiivid, sel teemal ajasime teisipäevases hommikuprogrammis juttu Eesti Plastiliidu tegevjuhi Pilleriin Laanemetsaga.

Vestluse ajendiks oli Euroopa Komisjoni koridorides küpsev plaan: nimelt kirjutas Saksa leht Die Welt nädala alguses, et toodete plastpakendamine võidakse keelata ja kehtestada seega tootjatele uued nõuded.

Plastiku keelamist Laanemets ei usu, kuna see tooks kaasa uued probleemid ka kliimaküsimuste kontekstis. Tema sõnul sõltub plastiku taaskasutus väga palju tarbijate harjumustest. Esmalt tuleks Laanemetsa sõnul vähendada jäätmete teket ehk mõelda järele, kas kõike on vaja tarbida. Seejärel tuleb vaadata üle infrastruktuurivajadus jäätmete taaskasutuseks. Lisaks on tootjate jaoks oluline küsimus toodete disainis.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Virginijus Sinkevicius ütles nädala alguses intervjuus Die Weltile, et Euroopa Komisjon hindab, kas ja kuidas laiendada ühekordsete plastnõude kasutamise keeldu.

Sinkeviciuse sõnul on üks seesugune võimalus minna plastpakendite keelamise teed või teha kohustuslikuks taaskasutatud plastiku kasutamine.

Plastiku taaskasutamise lahenduste kohta kuula intervjuust, sealhulgas kui palju võiks olla võimalik plastikut ringlusse võtta.