Surmav viirus levib hoopis ühisrahastuses

Äripäev kirjutas eile sellest, et ühisrahastuses sadu tuhandeid võlgu olev ettevõtja müüs projekti maha ja liigutas 2 miljonit eurot niimoodi mujale, et investorid jäid ikkagi tühjade kätega. Foto: Liis Treimann

Ühisrahastusest võib kujuneda selle aasta suur teema, leidsid ajakirjanikud saates „Äripäev eetris“.

Alanud nädal on toonud juba kaks uudist Eestis registreeritud ja üle Euroopa tegutsevatest ühisrahastustest, milles on järsku tuled kustu läinud ja kus investorid kardavad rahast ilma jääda. Mängus on kümned miljonid eurod.

Lisaks avaldas Äripäev sel nädalal loo probleemsest projektist Crowdestate’i platvormil, kust on selliseid halbu uudiseid tulnud varemgi. Kerkis küsimus, kas sellisel juhul peaks vastutust nägema ka platvormi juhtidel või on kõik ikka investori enda süü, kui piisavalt tausta ei uuri. Aasta alguses saabus teade, et ühisrahastus liigub mõne aasta jooksul finantsinspektsiooni kontrolli alla. Tuleb loota, et selle aja jooksul kasvab platvormidel rohkem raha, kui nende kaudu kaob.

Saates räägiti veel nädala kaotajast Jaan Tootsist ja nädala võitjatest ehk teehooldusettevõtetest, kes hoiavad mõnuga raha kokku, kuigi lepingud on fikseeritud hinnaga. Pikemalt tuli juttu Äripäeva arvamusliidrite küsitlusest majanduse optimismi teemal, räägiti Davosi majandusfoorumist ja Hiinast alguse saanud koronaviirusest.

