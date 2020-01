Ühisrahastuse põrgukatel on Baltikumi jõudnud!

Tasub meeles pidada, et riskantsetesse projektidesse raha investeerimine võib lõppeda raha täieliku kaotusega! Foto: Envestio

Baltikumi ühisrahastusturul on päris kuumaks läinud. Päris nukker on olukord Kuetzaliga ning uueks patuoinaks on kerkimas Envestio. Olen isegi saanud lugejatelt kirju Envestio kohta ning otsustasin asja veidi lähemalt uurida.

Alustuseks ütlen kohe ära, et minu portfellist ei leia kumbagi ning ma ei ole nende poole isegi vaadanud. Eks see ühisrahastus ole jätkuvalt selline Metsik Lääs, kus oodata tasub kõike, ja minu strateegia on ikkagi olnud vaadata selliseid portaale, mis on kauem tegutsenud või mis suudavad märkimisväärset laenumahtu genereerida nii, et see tegelikult ka loogiline tundub.