Sotsiaalmeedia trendid, mis tänavu Eestisse jõuavad

Sotsiaalmeedia. Foto: Wavebreakmedia ltd, Panthermedia/Scanpix

Seekordse Äripäeva raadio saate "Eetris on turundusuudised" fookuses on sotsiaalmeedia ja see, mida turundaja sel aastal sellest peadma peab. Seda vahendab Goal Marketingi loovjuht Marko Saue.

Räägime uutest tuultest sotsiaalmeedia maastikul. Selgitame muu hulgas turunduse automatiseerimist, juturobotite tegevust ja maailma võimsaima reklaamimootori – Facebooki –hingeelu.

Saatejuht on Uku Nurk.

Kuula saadet siit: