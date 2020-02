Kaamerad töökohas ja kodus võivad tuua kaela trahvi

Advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Pild. Foto: Andras Kralla

Töötajate jälgimine kaamerate abil või ka koju paigaldatud kaamera võib teatud asjaoludel tekitada probleeme.

Äripäeva raadios saates "Triniti eetris" on seekord teemaks töötajate jälgimine kaamerate abil. Teema on tõusnud päevakorda tänu Euroopa Liidu üldisele andmekaitse määrusele ning Euroopa Liidu liikmesriikides on jõustunud esimesed kohtulahendid ja tehtud on esimesed kaameratrahvid. Kuivõrd liikmesriikides on trahv tehtud Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest, siis on need relevantsed ka Eestis.

Lisaks kaameratele puudutatakse saates ka teist liiki jälgimisvõimalusi ja räägitakse sellest, kas jälgimine võib olla salajane. Lisaks saab teada, millega peavad arvestama eraisikud või korteriühistud, kui nad on paigaldanud korterelamutesse ja eraomanduses olevatesse ruumidesse kaamerad.

Teemat aitab avada advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Pild.