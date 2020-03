Tallinna–Helsingi tunnel eeldab 100eurost piletit

Tallinki juht Paavo Nõgene ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kui linnahalli projekti tulevased eestvedajad arutasid Äripäeva raadio saates "Kuum tool" samuti sadamapiirkonda panustava Porto Franco juhi Rauno Tederiga piirkonna tuleviku üle. Foto: Liis Treimann

Peter Vesterbacka Tallinna ja Helsingi vahele kavandatav tunnel Tallinki, Infortari ja linna koostöös valmivat linnahalli projekti ega nendesse tehtud investeeringuid ei ohusta, kinnitasid osapooled.

„Paneme numbrid ikka konteksti, räägitakse, et tunneli ehitamine maksab 16 miljardit eurot,“ viitas Tallink Grupi juht Paavo Nõgene Äripäeva raadio saates „Kuum tool“ sellele, et raha kokkusaamine konkureeriva transpordiviisi loomiseks Tallinna ja Helsingi vahele pole lihtne. „Kui see isegi valmis saab, siis peaks riik seda tunnelit 250 miljoni euroga aastas doteerima,“ lisas Nõgene.