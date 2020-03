"Koroonaviiruse levik mõjub ka testina, kuidas me ilma Hiinata hakkama saame"

Koroonaviiruse leviku tõttu on tühistatud suurüritusi ning inimeste seas levib vähemal või suuremal määral paanika. See kõik võib viidata pikaajalistele muudatustele maailmamajanduses. Foto: Scanpix

TalTechi majandusteaduskonna professor Aaro Hazak ütles Äripäeva raadio saates "Globaalne pilk", et koroonaviirus paneb maailmamajanduse proovile.

Samas võimalikku kriisi ta ennustada ei soovinud, nentides küll, et üldjuhul saavad kriisid alguse ootamatust ja pealtnäha väiksest vahejuhtumist.

Sellest, mis võib maailmamajanduses koroonaviiruse tõttu juhtuda ning kes võiksid viirusepuhangust hoopis võita, kuula juba saatest.

Seekordse saate teises osas helistasime aga Itaaliasse Eesti ajakirjanikule Ülle Toodele, et uurida, kuidas läheb Euroopa koroona epitsentriks kujunenud Itaalial ning mida on riik välja pakkunud, et kohalikke ettevõtteid aidata.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Saadet saab kuulata siin: