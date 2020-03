Ettevõtja ootused ja hirmud pensionireformiga seoses

Naisinvestorite Klubi asutaja ja investor Kristi Saare. Foto: Raul Mee

Tänased ettekanded on salvestatud KPMG ärifoorumil, mille fookuses olid tulevik, juhtimine ja uued tehnoloogiad. Esimesena pakume teile kuulamiseks ettevõtja, Naisinvestorite Klubi asutaja ja investori Kristi Saare esinemist. Teemaks on „Ettevõtja ootused ja hirmud pensionireformiga seoses“.

Äriprotsesside robootiline automatiseerimine (RPA) kiirendab äri, säästab sinu ettevõtte raha ja vähendab kulusid ning valusid personali-, raamatupidamis- ja finants-, IT- ning tootmisjuhtimisosakonnas. RPA on küll tehniline vahend, kuid rakenduskulude, aja ja juurutamise raskuse poole pealt vähem koormav kui klassikaline infosüsteemide arendus. Säästetud tööaeg võib olla kolossaalne. RPA on välkkiire ja äärmiselt tõhus viis oma ettevõtte konkurentsivõimet tõsta. Seda teemat avab KPMG Balticsi, Lighthouse Eesti juhtiv andmeteadlane Raul Nugis.

Kuulake saadet siit: