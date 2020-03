Kutsekoolides kulub noorte õpetamisele liiga palju aega

Alas-Kuuli keevitus- ja plasmalõikeseadmete müügijuht Andres Metsmaker. Foto: Harro Puusild

Keskendume tööstusettevõtteid teenindavale ettevõttele Alas-Kuul AS ja kutseharidusele. Stuudios on külas Alas-Kuuli keevitus- ja plasmalõikeseadmete müügijuht Andres Metsmaker, kellega on juttu nii ettevõttest, konkurentsist, turuolukorrast, tööjõupõuast kui paljust muust. Saates arutletakse ka selle üle, kuidas noori kutseharidusele lähemale tuua.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuulake saadet siit: