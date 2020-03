Kuidas reklaamida oma äri välismaal?

Vaikseid nõupidamisteruume pakkuv Silen tegutseb edukalt välisturgudel. Foto: Silen Space

Nõupidamisteruume müüv Silen Space on oma toodangu turustamisel, hoolimata lühikesest tegutsemisajast, olnud väga edukas. Võtmefaktoriteks on konkurentidest eristuv toode ja selgelt paika pandud turundusstrateegia.

Seekordses Äripäeva Raadio saates "Eetris on turundusuudised" on külas Silen Space juht Endrus Arge ja Goal Marketing loovjuht Marko Saue ning juttu tuleb Silen Space näitel eksporditurgudele laienemisest ja kuidas teha reklaami väljaspool Eestit. Saatejuht on Uku Nurk.