Teosammul Saksamaale ehk miks Eesti ettevõtted pole Euroopa suurimal turul läbi löönud

Vestlusringi juht Rasmus Kagge, Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti esinduse juht Tarmo Mutso, Standardi juhatuse esimees Priit Tamm, Proeksperdi Saksamaa suuna äriarenduse juht Henry Aljand ja majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi. Foto: Erik Peinar

82 miljoni elaniku ja kõrge elatustasemega Saksamaa on suurim turg Euroopas, ometi ei ole Eesti ettevõtjad suutnud seal läbi lüüa. Miks?

Tallinnast Berliini on mööda maanteed vaid 1500 kilomeetrit, ometi tundub vahel, nagu tegu oleks teise maailmaga. Mis eristab Saksa ja Eesti asjaajamist? Miks on oluline just nüüd alustada murdmist Saksamaa turule ja millised on uued atraktiivsed valdkonnad? Millega aga peab iga Eesti ettevõtja arvestama, kui Drang nach Westen ette võetakse?

Oma kogemusi jagavad ja nõu annavad praktikud, kellel on ette näidata nii oma edulood kui tagasilöögid: Standardi juhatuse esimees Priit Tamm, Proeksperdi Saksamaa suuna äriarenduse juht Henry Aljand, majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi ja Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti esinduse juht Tarmo Mutso.

Vestlust juhib Rasmus Kagge.

Kuulake saadet siit: