Baltic Horizoni juht: aasta lõpuni saaksime hakkama ka ilma sissetulekuta

Suvi ning ka järgnevad kuud toovad Tarmo Karotami sõnul turule oluliselt suurema selguse. Foto: Liis Treimann

Kinnisvarafondi Baltic Horizon likviidsuspositsioon on hea ja hakkama saaks fond aastani 2021 isegi siis, kui üüritulu oleks null, ütles saates "Kinnisvarainvestori ABC" kinnisvarafondi Baltic Horizon juht Tarmo Karotam.

Viimatine dividendi vähendamine ei tulnud Karotami sõnul aga lihtsalt. Küll aga peeti silmas, et kuna fondi esistrateegia on maksta kvartaalseid dividende, maksti see välja vähendatud mahus. Kvartaalselt makstav dividend annab olukorra ümberhindamiseks hea võimaluse.

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe tõi saates välja, et võrreldes 2008.-2009. aasta kriisiga on seekord raha turul olemas, küll aga vaadatakse ringi ettevaatlikult ning kaalutakse riski.

"Kinnisvarainvestori ABC" saates olid fookuses Baltic Horizoni esimese kvartali tulemused, fondi investeeringute ja rentnike olukord ning samuti uurisime, kuidas näeb fondi juht tulevikku. Samuti võtsime üldisema vaate tehinguturule. Uurisime, mille poolest erineb praegune kriis eelmisest, kuidas ärikinnisvara ja ka üldisemal turul investeeringut otsiva rahaga olukord on, mida see raha otsib ning millele keskendub.

Saate külalised olid kinnisvarafondi Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam ning Redgate Capitali partner Aare Tammemäe.

Saadet juhtis Kaspar Allik.

