"Kuum tool": kas rahajännis erakondi päästab see, kui riigikontroll muutub parteipolitseiks?

Saates "Kuum tool" olid külas Paul Puustusmaa ja Kaarel Tarand. Foto: Karl-Eduard Salumäe

"Kas möönate, et probleem on? – Ei mööna." Sedasi vastas saates "Kuum tool" küsimusele põhiseaduskomisjoni esimees, endine erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) liige Paul Puustusmaa (EKRE), kas ta ei näe sisulist vastuolu sellega, et riigikontroll võtab ERJK kohustused üle.

Nimelt tsiteeris saatejuht Neeme Korv riigikontrolöri Janar Holmi, kes rääkis eelmine nädal põhiseaduskomisjoni istungil, et muutusega tuleb riigikontrollile väga palju tööd juurde ning riigikontrolör muutub pigem parteipolitseiameti peadirektoriks.