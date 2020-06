Elon Muski raketid tõstavad ka Eesti tulevikuärisse

Neli aastat tagasi töötas Mihkel Pajusalu kuulsa Massachussetsi Tehnoloogiainstituudi MIT laborites. Taustal olev aparaat on prototüüp mikroorganismide kasvatamiseks potentsiaalse eksoplaneedi atmosfääris ja muidu kontrollitud tingimustes ning ka nende elutegevuse jälgimiseks. Foto: Mihkel Pajusalu erakogu

Laupäeval USAs Floridas edukalt startinud mehitatud kosmoselend avab tee uuele kosmose-eufooriale, mille käigus pannakse lähitulevikus pöörlema miljardid dollarid ning Eestis leidub ettevõtteid, kes sellest priskest pirukast suutäit soovivad.

Missioon on ajalooline, sest ehkki suuresti riigi raha toel, on selle taga siiski esmakordselt erafirma, Elon Muski asutatud SpaceX. "See on väga suur samm tuleviku suunas, sest kui tahta kosmosesse püsivamalt liikuda, peab see olema tehtud mingil moel erafirmade kaudu," rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia osakonna juhataja Mihkel Pajusalu.