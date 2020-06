Koroonakriis pani eestlased investeerima

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas lausus tänases hommikuprogrammis, et ta ise eelistab dividendiaristrokraate. Foto: Raul Mee

Esimese nelja kuuga kasvas tehingute arv Tallinna börsil kaheksa korda, sealjuures muutusid kohalikud investorid märksa aktiivsemaks.

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas rääkis esmaspäevases hommikuprogrammis, et kõigem suurem mõju tulenes positiivsetest eeskujudest ehk sellest, et kohaliku investorkogukonna aktiivsemad liikmed rääkisid enda kogemustest ning sellest, et ei kiputa müüma, vaid otsitakse ostukohti.