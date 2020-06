Alas: ühisrahastus sai kriisis kõvasti pihta, kuid raputus on hea

Ühisrahastuse investor Tauri Alas. Foto: Raul Mee

Kolmapäevases hommikuprogrammis rääkisime investor Tauri Alasega sellest, kui karmilt on senine kriis löönud ühisrahastust. Alase sõnul on investorite ehmatust märgata, kuid praegune raputus on ka omamoodi hea.

Veel kõnelesime Alasega sellest, kas praegune börsibuum on jätkusuutlik.