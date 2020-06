Parim roheidee sündis omast vajadusest ning teaduspõhiselt

Negavatt on Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi ellu kutsutud 18-30-aastastele noortele mõeldud roheideede konkurss, et innustada noori maailma paremaks muutma. Foto: Negavatt

Roheideede lahenduste konkursi Negavatt ja 10 000 eurot võitis kohalikust toorainest valmistatava taimse piima tootja Eimu.

Neljapäevases hommikuprogrammis vestlesime Eimu juhi Maria Solei Järveti ja turunduse eest vastutava Kätriin Helena Huttuneniga sellest, mis plaanid edasi on. "Ettevõtlus on raske, kuid on seda väärt," rääkis Huttunen.