Raamatupidamise põhitõed koroonakriisi keerises

Raamatupidaja.ee juht Marianne Lõhmus (vasakul), raamatupidamisbüroo Robby & Bobby juhatuse liige Krista Teearu ja raamatupidamise teabevara toimetaja Kai Koks. Foto: teabevara.ee

Koroonaviiruse suurem puhang on möödas ja saame rääkida sellest, milliseid tagajärgi see ettevõtetele on kaasa toonud ja kuidas raamatupidajate tööd mõjutanud.

Osa ettevõtjaid on end palgaabi saamiseks sobilikuks sättinud. Kui kolmest nõutud kriteeriumist pole käive langenud, mängitakse teiste numbritega. Mida selline numbritega mängimine ettevõttele võib kaasa tuua, sellest räägib "Teabevara tunni" saates ettevõtja ja raamatupidamisbüroo Robby & Bobby juhatuse liige Krista Teearu, kes on ka Äripäeva raamatupidamise teabevara peatoimetaja.

Veel tuleb juttu majandusaasta aruande esitamisest, kobareelnõuga seotud maksumuudatustest, kvaliteedimärgist raamatupidamisettevõtetele ja paljust muust aktuaalsest.

Saadet juhivad Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja raamatupidaja.ee teemaveebi ärijuht Marianne Lõhmus.

Kuula saadet siit: