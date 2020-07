Kohviärist väljunud ettevõtja näeb pikka taastumist

Kohvitass ja kaitsemask. Pilt on illustreeriv. Foto: Reuters/Scanpix

„Kohvimasin on kontoris iseenesest mõistetav, keegi ei jäta inimesi kohvita. Ärge kartke,“ ütles äsja firma 7Kohvipoissi müünud ettevõtja Vallo Tonsiver Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis. Sellegipoolest ennustab ta kohviautomaatide ärile kriisist keerukat toibumist.

Nimelt on Tonsiver üks neist, kes ei usu, et seni kontoritöötajate puhul valitsenud norm viibida büroos 40 tundi nädalas tagasi tuleb. Pigem käivad paljud kontoris paaril-kolmel päeval nädalas. See tähendab aga muu hulgas, et ka kontorites joodud kohvitasside hulk väheneb.