Viroloog koroona teisest lainest: see on inimese tegevuse või tegevusetuse tulemus

Viroloog Andres Merits. Foto: Margus Ansu/Tartu Postimees/Scanpix

Viroloog Andres Merits ütles Äripäeva raadio saates "Globaalne pilk", et koroonaviiruse teise laine tulek on meie enda teha, ent samas sõltub see suuresti ka juhuste kokkulangevusest.

Saates „Globaalne pilk“ rääkisime seekord tulevikupandeemiatest, ent ei jätnud mõistagi puudutamata ka koroonaviirust ja selle võimalikku teist lainet.