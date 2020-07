Saksa majandustund: jõulupuu neli käibemaksu, ärimaksust rääkimata

Jõulupuu kaunistused. Foto: Gao Jing

Saksamaal on palju makse ja veelgi rohkem maksuerisusi, nenditakse seekordses "Saksa majandustunni" saates.

Saksa oludega hästi kursis olev vandeadvokaat Aet Bergmann toob asja ilmestamiseks näite, et jõulupuu pealt makstava käibemaksu suurus võib olla sõltuvalt asjaoludest 19, 7, 10,7 või 5,5 protsenti. Rolli mängib see, kas puu on ehe või plastist, kas see on ostetud poest või metsa- või põlluettevõtja käest, kuidas too metsa- või põllumees ise makse maksab ning kas puu on kasvatatud istanduses või metsas.

Muide, kaubanduskeskusest ostetud ehe jõulupuu liigitub Saksamaal esmatarbekaubaks, millele rakendub soodsam 7protsendine käibemaks, sest selles riigis tasub koguni 84 protsenti inimestest kirikumaksu.

Veel on Saksamaal olemas mitte üksnes ettevõtete käibemaks, mida peetakse elementaarseks, vaid ka liiduvabariikide kogutav ärimaks. Saatest saab teada, kui suur see on.

Saates saab sõna ka aastaid Saksamaal elanud Eesti ettevõtja, nii Eestis kui ka Saksamaal tegutseva joogitootja ÖselBirch tegevjuht Anne-Liis Theisen. Küsib Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: