Ekspress Grupi juht: aitäh Netflixile ja Spotifyle

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu Foto: Andras Kralla

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on Eesti pigem skandinaavialik riik, kus meediaväljaannete paber- ja digitellimuste arv on suur.

„Kui vaadata trendi kogu maailmas ja ka Eestis ja Baltikumis, siis sisu eest raha võtmine on see, mis – kasutades moodsaid väljendeid – täiega buumib,“ ütles Rüütsalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta märkis, et kui 10–15 aastat tagasi oli mõne filmi kuskilt piraadina alla laadimine ühiskonnas soositud, siis nüüd teenitakse tasulise sisu varastamisega teiste silmis pigem miinuspunkte.