Üliedukas filmitootja trügib välismaa turgudele

Riina Sildos. Foto: Liis Treimann

Kuidas on Eesti filmitootjal õnnestunud teenida kasumit, mis moodustab 85% käibest ja milliste nippidega jääda filmimaailmas koroonakriisi ajal ellu, räägib raadiosaates "Äripäeva fookuses" Amrion OÜ asutaja Riina Sildos.

17 aastat tagasi loodud filmitootja Amrion on Gaselli ettevõte, mis on teinud menukaid filme nagu "Seltsimees laps", "Klass", "Röövlirahnu Martin" ja palju teisi. Peale kohalike filmide on Amrion teinud koostööd ka mitme välismaa produktsioonifirmaga. Sellega liigutakse eesmärgi suunas toota rahvusvaheliselt huvipakkuvaid dokumentaal- ja mängufilme.