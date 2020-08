Snaipri täpsus päästab väikeärid kriisist

EVEA president Heiki Rits Foto: Liis Treimann

Väikseid ja keskmisi firmasid ühendava EVEA juht Heiki Rits ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et selliseid ettevõtteid aitab keerulisel ajal väga täpselt sihitud riigiabi.

EVEA tegi valitsusele ja selle majanduse ekspertkomisjonile 16 ettepanekut, kuidas võiks kriisiabi meetmeid rakendada nii, et need toetaks Eesti majanduse kiiremat taastumist. Ettepanekutes on nii tagastamatut abi, tasutud maksude tagastamist, energiapööre kui enim kannatanud sektorite väljaselgitamist ning turgutamist.