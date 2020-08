Vihand idufirma juhtimisest: aga mida siin karta on?

Jaanus Vihand Foto: Andras Kralla

Coopi ja Apollo gruppi juhtinud Jaanus Vihand läheb nüüd start-up'i Aurora Solutions etteotsa, mille juhtimist ta ei pea tavafirma omast keerulisemaks.

„Aga mida siin karta on? Idufirma puhul on alati mingi tõenäosus, et ta õnnestub, ja tõenäosus, et ei õnnestu. Kui ei õnnestu, siis mis siin ikka juhtuda saab. On üks kogemus juures ja tuleb midagi muud tegema hakata,“ lausus Vihand Äripäeva raadio saates „Kuum tool“.