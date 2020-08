Uptime pakkus Poola firmas osaluse saamiseks lisaks rahale veel midagi

Uptime'i juht Eero Tohver rääkis, kuidas Poola ettevõttes enamusosalus osteti. Foto: Andras Kralla

Selleks, et mõnest välismaisest ettevõttest enamus osta, ainuüksi rahast ei piisa, kinnitas hiljuti Poola IT-ettevõttes JMMJ enamusosaluse omandanud Uptime'i juht Eero Tohver.

Tohver tõi välja Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et tema valdkond on inimeste äri ja selleks, et tehing toimuks, peavad osapooled tundma, et suudavad ja tahavad järgmised kümme aastat koostööd teha. "Vaja on, et mõlemal pool tekiks tunne, et saame koos edasi minna."