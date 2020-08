Ettevõtja saab poliitikasse minnes šoki

Eestis pikalt tegutsenud Soome ettevõtja Joakim Helenius teatas nädal tagasi, et astub Isamaa ja erakonna liikmeühenduse Parempoolsed liikmeks. Heleniuse sõnul kattub Isamaa Parempoolsete manifest tema arusaamaga sellest, millises suunas peaks Eesti edasi minema. Foto: Raul Mee

Äripäeva ajakirjanikud analüüsisid saates „Äripäev eetris“ mitme nurga alt poliitilise ja majandusliku võimu vahekorda ning leidsid, et need maailmad on erinevad ja peaksidki üldjuhul lahus toimima.

„Need ettevõtjad, kes on heas usus poliitikasse läinud, on oma vitsad enamasti kätte saanud. Kui poliitikas on noa selga löömine ja reetmine omakasu eesmärgil üsna levinud, siis ausas ettevõtluses mehe sõna loeb ja kokkulepped peavad,“ rääkis uuriva toimetuse ajakirjanik Koit Brinkmann, kelle sõnul on just seetõttu poliitikasse läinud ettevõtjad paraja šoki saanud.