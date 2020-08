Valgevenes äri ajav ettevõtja kardab pikemat peataolekut

Kaamos Timberi praegune Vitebskis asuv saeveski toodab aastas ligi 250 000 kuupmeetrit okaspuu saematerjali. Foto: Kaamos Timber

Eesti puidutööstusettevõte Kaamos Timber on Valgevenes äri ajanud nüüdseks 17 aastat. Ettevõtte juhi Tõnu Bergmanni sõnul on seal võimalik toimetada küll ning praeguse kriisi valguses ootab ettevõtja tuleviku vaates eelkõige ikkagi stabiilsust.

Bergmannilt uurisime, milline on sealne ärikultuur, kuidas on see ajapikku muutunud ning millised on ettevõtte hirmud ja ootused seoses praeguste protestidega.