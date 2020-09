Sügisel läheb hästi neil, kes on vaadanud üle oma ärimudeli

Töötukassa tööandjate teenusejuht Livia Laas ja PARE tegevjuht Kärt Kinnas Foto: Andres Laanem

Mis seis valitseb Eesti tööjõuturul ja millised valdkonnad paistavad töökäte puuduse poolest kõige rohkem silma?

Seekordses „Töö ja palga“ saates on külas töötukassa tööandjate teenusejuht Livia Laas ja PARE tegevjuht Kärt Kinnas, kellega räägime muutunud väärtuspakkumisest, juhtimiskultuurist ja sellest, et lisaks paindlikkusele on värbamise puhul nüüd oluline märksõna ka personaalsus. Juttu tuleb ka töötukassa töömessist, mis toimub sedapuhku üle Eesti virtuaalselt.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: