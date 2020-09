Uus Maa: kasutame kriisiaega koolitamisele ja uute strateegiate mõtlemisele

Uus Maa personalijuht Aiki Otsalt ning Harjumaa osakonna juhtiv konsultant ja kutseline maakler Marek Kirjanen Foto: Uus Maa

Seekordses „Minu karjääri” saates on külas Uus Maa personalijuht Aiki Otsalt ning Harjumaa osakonna juhtiv konsultant ja kutseline maakler Marek Kirjanen.

Teeme juttu sellest, kuidas kinnisvaramaastikul ja Uus Maal üldiselt läheb, kuidas muutus maaklerite töökorraldus, kui palju tehakse töötajatele koolitusi ja kuidas on muutunud klientide käitumine. Tööjõu leidmise koha pealt ütles Aiki Otsalt seda, et häid spetsialiste on koondamiste tõttu praegu kergem leida, näiteks turismisektorist kandideerijaid on rohkem kui varem.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: