Holger Roonemaa: kahtlase raha liikumine muutus Eesti panganduse ärimudeliks

Ekspress Grupi ajakirjanik Holger Roonemaa Foto: Igor Rõtov

Mastaapse rahapesu pankades paljastanud rahvusvahelise ajakirjanike konsortsiumi Eesti-poolne eestvedaja, Ekspress Grupi uuriva ajakirjaniku Holger Roonemaa kinnitusel ei saa rääkida sellest, nagu oleks Eesti pangad kahtlast raha liigutanud heauskselt.

„Pankades on pankurid, kes tegelikult ei hoolinud sellest, mis raha nad läbi liigutavad,“ nentis Roonemaa Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Ja vähe sellest, et ei hoolinud – nad andsid omalt poolt veel kõik mis võimalik juurde, et seda võimaldada ja mahte suurendada. Nad müüsid nendelesamadele klientidele ettevõtteid, millest hiljem kasvasid näiteks mõned Aserbaidžaani rahapesumasina suuremad ettevõtted.“