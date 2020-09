Kriisikindla äri juht: usalda oma töötajaid

Mait Sooaru. Foto: Liis Treimann

Mitu keerulisemat aega oma karjääris läbi elanud finantstehnoloogiaettevõtte Fitek Grupp juht Mait Sooaru soovitab panustada headele inimestele.

"Kui palgata endale head ja usaldusväärsed töötajad, ja neid siis ka usaldada, siis see on kindlasti üks edu saladusi," ütles Sooaru Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis.