Jutud lavalt: autode väljasuremine ja kuidas valida õiget juhti

Kristjan Maruste Gaselli kongressil. Foto: Raul Mee

Eesti tootmis- ja arendusettevõttel Comodule on pärast gaselliks ehk kiirelt kasvavaks ettevõtteks saamist olnud edukas aasta, kus on jõutud lavatagusest avalikkuse ette.

Kevadel tutvustatud tõukerattad brändinimega Tuul võistlevad kohalikul tasandil tuliselt teise kodumaise idufirma Boltiga. Firma sõnul on Tuule puhul tegemist maailma esimese väljaspool Hiina Rahvavabariiki toodetud ja arendatud elektrilise tõukerattaga. Põhiäri on seni olnud aga see, et ühendatakse elektrisõidukeid internetti, nii tõuke- kui jalgrattaid.