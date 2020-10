Veofirmade jaoks on koroona juba üle-eelmine mure

Veoauto. Pilt on illustreeriv. Foto: Raul Mee

2020. aasta sügisel pole autotranspordiettevõtete akuutne mure mitte koroonapandeemia, vaid juhikaartide kriis ja tõusnud üleveohinnad, selgub seekordsest „Äripäeva TOPi“ saatest.

Autovedajatest räägitakse seetõttu, et hiljuti ilmus Äripäeva autotranspordi TOP. Kuue majandusnäitaja põhjal koostatud pingerea esikolmikusse jõudsid Alpter Grupp Tartust, Lääne-Virumaa firma Tarvas Invest ja rahvusvaheline veokorraldaja Omecar.

Nii on see aga mulluste andmete põhjal. Kui erinevaks on kujunenud tänavune aasta, sellest räägib saates Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president ning transpordiettevõtte Lajos juhatuse liige Einar Vallbaum. Audiitoripilku esindab aga KPMG vanemaudiitor Priit Heinaste. Nendega vestleb Karl-Eduard Salumäe.