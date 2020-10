Realo riigi kulutamistest: "Hirm tuleb peale"

Kai Realo. Foto: Raul Mee

Circle K juhile ja tööandjate keskliidu esinaisele Kai Realole ajavad hirmu nahka valitsuse lühinägelikud otsused.

„Kogu riigieelarveprotsess on olnud äärmiselt segane. Minu vanemad on kindlasti rahul, et saavad natuke pensioni juurde, aga kui mõelda, et selle hinnaks võib olla, et õpetajate palgad on neljaks aastaks külmutatud, siis tuleb natuke hirm peale,“ lausus Realo saates "Kuum tool". „Tundub, et ausammaste püstitamine on teinekord olulisem.“