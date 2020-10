ITLi president: me ei tulista endale isegi mitte jalga, vaid kuhugi kõrgemale

ITL-i president Andre Krull Foto: Raul Mee

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president ning Nortali tegevjuht Andre Krull on nõus määratlusega, et plaanitav välisspetsialistide Eestisse tulemise võimalusi ahendav seadusemuudatus on sisuliselt välismaalaste tõrjumise seadus.

„Miks sa peaksid tulema väiksesse vihkavasse Eestisse, kuhu sa ei saa isegi pereliikmeid kaasa võtta?“ sõnastas Krull Äripäeva raadio hommikuprogrammis küsimuse, mille seadusemuudatus tõstatab.