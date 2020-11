Turundus on surnud, elagu turundus!

Kuidas luua sellist sisu, mis köidab, on sotsiaalmeedia puhul üks põhilisi küsimusi. Foto: Unsplash

Enamus elust, ja seda ka ärilises mõttes, on oma kompsud kokku pakkinud ning sotsiaalmeediasse kolinud. Tegemist pole küll uue uudisega, ent ometi võib igal teisel sotsiaalmeedia sammul otsa koperdada rabedale kampaaniale, mis parimal juhul ei tee kaupmehele lihtsalt au.

Kuidas sisust ja konkurentidest pungil sotsiaalmeedia oma äri kasuks tööle panna, sellest räägivad saates „Juhtimislabor“ vabakutseline copywriter Rait Milistver ja Cityconi turundusjuht Helina Leif. Mõlemad väidavad justkui ühest suust, et bränd peab olema inimlik ning sisu köitev. Alles seejärel võib kaupmees loota, et tal õnnestub luua päriselt suhelda sooviv kogukond, kes ühel imelisel hetkel on ehk nõus ka brändisaadiku sussid jalga libistama.