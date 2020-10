Handies Solutions pakub pisitööde tellimist nutirakenduse abil

Aare Sule ja Kaspar Triebstok. Foto: Handies

Sisuturunduse saates on külas idufirma Handies tegevjuht Aare Sule ja tehnoloogiajuht Kaspar Triebstok.

Handies Solutions viib kokku kliendi, kellel on tegemist vajav pisitöö, ning tegija, kes on valmis seda tööd tegema. Valida saab üle 50 töökategooria vahel, millest populaarseimad on sise- ja välitööd, puhastustööd ning transpordiga seotud pisitööd. Pakkumiseks tuleb tegijal sisestada töö, tunnihind ja asukoht, kus soovib teenust pakkuda.

Hetkel on käimas ka ühisrahastuskampaania, mille kaudu saavad kõik Handiesi tegemisi toetada.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

