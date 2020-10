Reklaamiagentuuri juht: koostöö teistega ei ole maailma vallutamiseks piisavalt tugev

Eesti reklaamiagentuuride turg on killustunud ja turul tegutseb palju väikeseid tegijaid. Foto: Raul Mee

Eesti reklaamiagentuuride killustunud turul on palju väikeseid tegijad. Kuigi teoreetiliselt saaks mitu agentuuri liita üheks suuremaks jõuks, ütles Idea AD juht Mailis Timmi, kuid lisas, et maailma vallutamiseks vajalik koostöökultuur ei ole Eesti turul kõige tugevam.

Timmi ütles Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et siiski on sektoris näha arengut ja potentsiaal selles suunas on kasvanud.