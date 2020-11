Andmete killustatus on ettevõtete jaoks suur probleem

Marek Maido. Foto: Raul Mee

Tippjuhid on tihti rahul nende käsutuses olevate andmete kvaliteediga, teadmata, et raporti kokkupanekuks kulub meeletult alluvate tööaega. Lahenduseks on sobiva majandustarkvara juurutamine.

Sisuturunduse saates räägimegi majandustarkvara trendidest – analüütikast, automatiseerimisest ja pilvetehnoloogiatest. Saatejuhi Hando Sinisaluga vestlevad BCS Itera turundusjuht Marek Maido ja müügijuht Leho Hermann.

Kuula saadet siit: