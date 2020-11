Analüütik: USA valimistel on üks võitja - võlg

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel hindas, et Donald Trump võiks teisel ametiajal olla senisest vabamate kätega, mis võib tähendada tüli norimist lisaks Hiinale ka Euroopaga. Foto: Raul Mee

Pankade analüütikud hindasid Äripäeva Raadio hommikuprogrammis, kuidas mõjutab maailma ja Eesti majandust ning börse nii Donald Trumpi kui Joe Bideni võit USA valimistel.

LHV vanemmaakler Nelli Janson kommenteeris, et ei usu, et USA börsid on tulevase presidendi suhtes seisukoha võtnud. „Börsidele pole prioriteet uus president, vaid stiimulpakett. Teine asi on vaktsiin,“ märkis ta.