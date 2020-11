Advokaat büroo partneriks saamisest: naised kaaluvad, kas see on seda väärt

Advokaadibüroo Wallessi partner ja vandeadvokaat Piret Blankini arvates loobuvad naisadvokaadid büroodes partneriks saamisest, sest sel on liiga kõrge hind. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio värskes saatesarjas “Edukad naised” rääkis advokaadibüroo Walless (end Derling Primus) partner ja juht Piret Blankin, et naistest ei saa sageli õigusbüroode partnereid, sest see nõuab liiga palju ohvreid.

“Naised on oluliselt vastutustundlikumad. Nad küsivad, kas iga ohver, mida nad oma eraelu, perekonna ja vaba aja arvel teevad, on seda ikka väärt,” ütles Blankin. Ta lisas, et naistel on vähem motivatsiooni saada partneriks, kui nad näevad, mis on selle hind. Tema sõnul nõuab advokaadibüroo partneriks olemine märksa suuremat ajalist panust ja pühendumist.