Äripäev eetris: Joe Biden oleks USA-le nagu Arnold Rüütel Eestile

Joe Bideni ja Donald Trumpi pooldajad vastakuti ühes võtmeosariigis Nevadas. Juhul kui saab kinnitust, et Bidenist saab Ameerika Ühendriikide president, saab tema peamine ja kõige raskem ülesanne olema kahe leeri omavahelise suhtluse taastamine. Foto: Zumapress/Scanpix

Nädalat kokku võtvas saates “Äripäev eetris” leidsid ajakirjanikud Priit Pokk, Kaspar Allik ja Pille Ivask, et lähinädalad saavad olema üksjagu ootusärevad, sest selgusetu on USA presidendivalimiste saatus, samuti on koroonaolukord muutumas üha pingelisemaks.

USA valimisi jälgiv ajakirjanik Priit Pokk on veendunud, et kui Joe Bidenist saab USA järgmine president, saavad järgmised neli aastat olema justkui hingetõmbepaus. Kodumaalt näidet tuues meenutaks ta Arnold Rüütlit, kes pärast Lennart Meri turbulentset presidendiaega nii-öelda rongist maha jäänutele tuge pakkus. Biden võiks olla ideaalis president, kes püüab lõhestunud USA ühiskonda kokku lappida ehk olla samuti rahustav jõud.